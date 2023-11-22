Сычев — о судейском модуле в академии РФС: «Евгению Турбину было очень некомфортно»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев ответил на вопрос «СЭ» о прохождении судейского модуля в рамках обучения на тренерскую лицензию РФС.

«Все хорошо. Единственное, был последний модуль — тема судейства. Евгению Турбину было очень некомфортно на протяжении всех этих часов (смеется). Много было вопросов, дискуссий, вещей, которые мы сами не понимаем, почему назначаются те или иные штрафные, пенальти, трактовка эпизодов. Задали вопросы. Было очень познавательно и интересно, но все равно осталось много вопросов», — сказал Сычев «СЭ».

Сычев начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.