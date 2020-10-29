Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев в беседе с экс-главным тренером клуба и сборной России Олегом Романцевым рассказал, чему у него научился. При Романцеве Сычев заиграл в основе «Спартака» в 18 лет и поехал на ЧМ-2002. Осенью он покинул красно-белых и перешел в «Марсель».

— Олег Иванович научил любить коллектив, — сказал Сычев в эфире YouTube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Людей, которые с тобой играют, — сказал Мне запомнилась фраза: «Отдавай пас так, как ты хочешь, чтобы тебе отдали». Я тогда молодой был, глупый, пропускал мимо ушей. Но все равно оно остается.

Мы отрабатывали пас, поле в Тарасовке было всегда идеально пострижено. Мы понимали, что если на разминке два раза мяч «задробит», мы разворачивались и бежали. Ты понимал, что если из-за тебя ветераны — Вася Баранов, Егор Титов, Дима Парфенов, Дима Ананко — побегут максималку, что было просто адской нагрузкой, то тебе несдобровать. Так что отрабатывали пас настолько, что пахи трещали.

Журналисты на меня накидывались всегда: голы, голы, голы — это основа. Но Олег Иванович научил получать удовольствие от паса. И я не понимал, почему меня ругают, что я пасы отдаю, а забивать для меня не приоритет? Я больше удовольствие от паса получал.

Я приобрел такой опыт, жаль, что он так быстро закончился.