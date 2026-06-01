Шнякин назвал Семина лучшим тренером России XXI века

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поставил Юрия Семина на первое место в голосовании «Спорт-Экспресса» «Лучший футбольный тренер России XXI века». На второй позиции у Шнякина Валерий Газзаев, на третьей — Олег Романцев. Также в десятку у него попали Курбан Бердыев, Сергей Семак, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мурад Мусаев, Валерий Карпин и Владимир Федотов.

Всего в опросе участвовали 50 человек — журналисты «СЭ», представители других ведущих СМИ, а также комментаторы «Матч ТВ» и Okko. Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место специалист получал 10 баллов, за второе — 9 и так далее (соответственно, за десятое — 1). Затем все очки суммировались в общую таблицу. За иностранных тренеров вроде Гуса Хиддинка или Дика Адвоката по условиям проекта голосовать было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max