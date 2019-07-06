Дмитрий Сенников: "Мурило уже вписался в игру "Локомотива"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников критически оценил трансферную политику железнодорожников. Сегодня "Локо" встретится в Олимп-Суперкубке России против "Зенита".

- Мурило похоже уже вписался в игру «Локомотива», - цитирует RT Сенникова. - Позиция у него важная и нужная. «Локомотиву» нужно было усиление в центральную линии защиты, так что его появление выглядит вполне очевидным и логичным. Но в целом пока политика выглядит слабой. Команда напрямую попадает в Лигу чемпионов, а по составу масса вопросов.

"Зенит" - "Локомотив": Олимп-Суперкубок России, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)