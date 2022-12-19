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Кавазашвили: «Уверен, Месси в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» в РПЛ»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что аргентинский форвард Лионель Месси привел бы красно-белых к чемпионству в РПЛ.

«Месси — футбольный бог. Этот человек не имеет изъянов в характере, поступках, в играх, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Он похож на Пеле — оба скромные, которые имеют огромное влияние на умы футбольных болельщиков. Обратите внимание, как он смог собрать вокруг себя командный дух в Аргентине. Без Лионеля они бы ничего не смогли бы добиться, они играют всегда на него.

Если бы Месси и Роналду в теории могли бы играть в России, я бы хотел, чтобы оба были в «Спартаке»! А если получили гражданство, играли бы за сборную России! Месси работает на команду, вокруг него находится высочайшая рабочая сила. Уверен, этот аргентинец в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» в РПЛ, он бы ее прервал чуть ли не навсегда! В «Спартаке» сегодня нет так такого игрока, как Месси! Даже Мадрич бы нам помог!"

35-летний Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Анзор Кавазашвили
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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