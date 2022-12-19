Кавазашвили: «Уверен, Месси в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» в РПЛ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что аргентинский форвард Лионель Месси привел бы красно-белых к чемпионству в РПЛ.

«Месси — футбольный бог. Этот человек не имеет изъянов в характере, поступках, в играх, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — Он похож на Пеле — оба скромные, которые имеют огромное влияние на умы футбольных болельщиков. Обратите внимание, как он смог собрать вокруг себя командный дух в Аргентине. Без Лионеля они бы ничего не смогли бы добиться, они играют всегда на него.

Если бы Месси и Роналду в теории могли бы играть в России, я бы хотел, чтобы оба были в «Спартаке»! А если получили гражданство, играли бы за сборную России! Месси работает на команду, вокруг него находится высочайшая рабочая сила. Уверен, этот аргентинец в «Спартаке» остановил бы гегемонию «Зенита» в РПЛ, он бы ее прервал чуть ли не навсегда! В «Спартаке» сегодня нет так такого игрока, как Месси! Даже Мадрич бы нам помог!"

35-летний Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.