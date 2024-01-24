Радченко: «Пока философия «Зенита» такая — нужны трофеи, нужны зрелые игроки»
Экс-игрок сборной России и начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе футболистов из юношеского во взрослый футбол.
«Саша Кержаков в 16 лет, может, даже не подавал надежд. Он уехал играть в «Светогорец», и уже там расцвел. Я закончил легендарную «Смену», но меня не брали в состав. Каждый должен пройти свой путь. Кто за всю историю «Зенита» смог сразу попасть в основную команду? Всего два человека: Олег Саленко, потому что был физически мощным, и Влад Радимов, потому что уникум. У Андрея Аршавина тоже не все складывалось, он был слабенький, мог пропасть. Далер Кузяев — Андрей Сергеевич Горлов говорил, что никогда бы не подумал на 16-летнего Кузяева, что он заиграет. Но в него верил отец, он тоже свой путь прошел, и сколько пользы принес «Зениту» и сборной», — сказал Радченко в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».
Также 53-летний специалист отметил, что нужно, чтобы развитие игрока после 17-18 лет было планомерным, но философия «Зенита» сейчас в том, что нужны трофеи и зрелые футболисты.
«Да, сейчас есть игроки. Но нужно, чтобы и после 17-18 лет развитие было планомерное. Возраст переходный, черт знает, куда тебя занесет. К сожалению, у нас пока не получается. Пока философия такая — нужны трофеи, нужны зрелые игроки. Тренера можно понять. Я понимаю Семака — ему нужен игрок конкурентоспособный. Есть вот парень интересный, но как он будет конкурировать с Малкомом?» — сказал Радченко.
«Зенит» в текущем сезоне чемпионата России занимает второе место, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5