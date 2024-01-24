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Радченко: «Пока философия «Зенита» такая — нужны трофеи, нужны зрелые игроки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России и начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о переходе футболистов из юношеского во взрослый футбол.

«Саша Кержаков в 16 лет, может, даже не подавал надежд. Он уехал играть в «Светогорец», и уже там расцвел. Я закончил легендарную «Смену», но меня не брали в состав. Каждый должен пройти свой путь. Кто за всю историю «Зенита» смог сразу попасть в основную команду? Всего два человека: Олег Саленко, потому что был физически мощным, и Влад Радимов, потому что уникум. У Андрея Аршавина тоже не все складывалось, он был слабенький, мог пропасть. Далер Кузяев — Андрей Сергеевич Горлов говорил, что никогда бы не подумал на 16-летнего Кузяева, что он заиграет. Но в него верил отец, он тоже свой путь прошел, и сколько пользы принес «Зениту» и сборной», — сказал Радченко в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».

Также 53-летний специалист отметил, что нужно, чтобы развитие игрока после 17-18 лет было планомерным, но философия «Зенита» сейчас в том, что нужны трофеи и зрелые футболисты.

«Да, сейчас есть игроки. Но нужно, чтобы и после 17-18 лет развитие было планомерное. Возраст переходный, черт знает, куда тебя занесет. К сожалению, у нас пока не получается. Пока философия такая — нужны трофеи, нужны зрелые игроки. Тренера можно понять. Я понимаю Семака — ему нужен игрок конкурентоспособный. Есть вот парень интересный, но как он будет конкурировать с Малкомом?» — сказал Радченко.

«Зенит» в текущем сезоне чемпионата России занимает второе место, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iKwzvgFzv_4
Дмитрий Радченко
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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