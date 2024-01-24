Артур: «Знаю о российском футболе практически все»

Новичок «Зенита» Артур рассказал, что успел узнать о российском футболе.

«Перед тем, как приехать в Петербург, я изучил, как мне кажется, все, что связано с российским футболом — какие команды там играют, кто сейчас лидирует, какие принципиальные соперники есть у «Зенита». Спрашивал об этом и у местных бразильцев, так что думаю, сейчас я знаю практически все (улыбается)», — приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.