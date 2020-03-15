Дмитрий Парфенов: «У «Урала» было какое-то общекомандное безумие»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России.

— Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков «Зенита» в голевых эпизодах, — цитирует Парфенова официальный сайт «Урала». — Дали им свободу действий в своей штрафной. Команда «Зенит» давно не забивала, и, видимо, все это выплеснула на нас. Знаете, какое-то общекомандное безумие было сегодня. «Зенит» — та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах. Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли — то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать.