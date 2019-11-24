Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил готовность команды к матчу 17-го тура чемпионата России против «Спартака».

— Готовились в рабочем режиме, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Вы видите, какая плотность в таблице. От любого соперника можно ждать больших проблем.

Особенный настрой? Сегодня может быть «Спартак», завтра — «Зенит» или «Ростов», разницы нет. Тем более, домашний матч проводим. И нам нужны очки.

У нас будет потом много матчей на выезде. Мы вернемся на родной стадион в середине марта.

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