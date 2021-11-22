Парфенов: «Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака»
Экс-игрок «Спартака», бывший тренер «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о своих тренерских планах.
— Как поживает ваша тренерская карьера? Когда вас можно ждать у кромки поля?
— Ко мне есть интерес от клубов РПЛ, а также от зарубежных команд. Переговоры ведутся. Названия клубов раскрывать не могу, сами понимаете, — сказал Парфенов «РБ Спорт».
— Если бы Федун к вам обратился, согласись бы на встречу?
— Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака».
— «Химки» с вами не связывались?
— Нет.
— Когда планируете возглавить команду?
— Я уже готов! Посмотрим, как сложится. Вы понимаете, что все зависит от переговоров и других факторов.
— Какие у вас приоритеты? В ФНЛ не пойдете тренировать?
— Конечно, хотелось бы возглавить клуб РПЛ.
3 сентября 2021 года тульский «Арсенал» объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым. Контракт специалиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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