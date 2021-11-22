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Ещенко высказался о потасовке между футболистами «Спартака» и «Краснодара»

15:55
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал стычку с футболистами «Краснодара» (1:2) в перерыве матча 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Не было никакой потасовки. Просто высказали свое мнение», — сказал Ещенко «СЭ».

Инцидент произошел в перерыве после первого тайма. Активное участие в конфликте принимали нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, полузащитник Тонни Вилена и сам Ещенко.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры