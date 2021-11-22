Ещенко высказался о потасовке между футболистами «Спартака» и «Краснодара»
15:55
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал стычку с футболистами «Краснодара» (1:2) в перерыве матча 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Не было никакой потасовки. Просто высказали свое мнение», — сказал Ещенко «СЭ».
Инцидент произошел в перерыве после первого тайма. Активное участие в конфликте принимали нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, полузащитник Тонни Вилена и сам Ещенко.
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