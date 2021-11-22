Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин подвел итоги первого круга для себя и для команды.

— Ощущаю себя хорошо, все идет по плану. Недавно провел анализ — за все время не пропустил ни одной тренировки, работаю по полной программе. Естественно, хочется иметь больше игрового времени, но это решать главному тренеру. В любом случае, теми шансами, которые получал по ходу сезона, постарался воспользоваться максимально. Думаю, со временем все придет, — приводит слова Ильина сайт «быков».

— Назови лучший и худший матчи на этом отрезке.

— Понравилась игра с «Сочи». Сильно сыграли в атаке, до конца бились в меньшинстве и в итоге крупно победили сильного соперника. Ну а худший, наверное, с «Крыльями Советов». Неприятное домашнее поражение.

— Если же говорить о самой успешной игре для тебя лично, подозреваю, что выбор падет на «Ахмат»...

— Ха-ха, верно! Провел на поле все 90 минут и забил в ворота своей бывшей команды, а мы одержали важную выездную победу. Было приятно отличиться на глазах у болельщиков, которые так здорово поддерживали меня в прошлом сезоне. Кстати, в Грозном меня помнят и встретили очень тепло.

— «Быки» трижды потеряли очки из-за официально признанных судейских ошибок. Как признала ЭСК, арбитры вопреки правилам отменили голы Сперцяна и Классона в матчах с «Зенитом» и «Крыльями Советов», а в компенсированное время игры ЦСКА — «Краснодар» Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «армейцев». Выходит, на успехи команды повлияли внешние факторы?

— Конечно, это обидные эпизоды, и при иной трактовке у нас могло быть больше очков в таблице. Но я стараюсь на них не зацикливаться. Лучше сосредоточиться на себе, на своей работе. А ошибки бывают у всех — и у судей, и у футболистов.

— Вы с Кордобой — разные по стилю форварды, и при выборе состава тренерский штаб чаще отдает предпочтение силовой манере колумбийца. Выиграть конкуренцию будет непросто?

— Пока не могу назвать это равной конкуренцией, ведь мы получаем разное количество игрового времени. Хотя если взять среднее число минут на поле, которое требуется для гола, то у нас сопоставимые цифры. В любом случае рецепт победы всегда один: выкладываться на тренировках, доказывать тренерам свою готовность и потом использовать шансы в официальных матчах.