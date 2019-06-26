Дмитрий Парфенов доволен новым лимитом на легионеров в РПЛ

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов положительно отозвался о новом лимите на легионеров в чемпионате России. С сезона-2020/21 будет действовать лимит "8+17" (не больше 8 иностранных игроков в заявке команды). На данный момент действует схема "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле).

- Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек. Они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат, - цитирует ТАСС Парфенова. - Раньше было проблемой, когда надо было выпустить на поле пять русских игроков, а при этом в составе может не быть опытных иностранцев.