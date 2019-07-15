Дмитрий Комбаров: "Выигрывать всегда приятно. Особенно у ЦСКА"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров подвел итог домашнего матча 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). По его словам, команда выполнила установку тренера.

– Выигрывать всегда приятно. Особенно в первом туре, да еще и победить ЦСКА, – цитирует Комбарова официальный сайт "Крыльев Советов". - Эмоции радостные. По игре мы выполнили установку. Использовали свои моменты, играли на контратаках, плотно встречали соперника.

Отмечу болельщиков – отличная поддержка была. У ЦСКА всегда правый фланг активнее, мы разбирали это и делали акцент на то, чтобы выключить их на фланге. Мы сыграли дисциплинированно, выполнили установку тренера. Держался за бедро в концовке матча? Небольшой ушиб, ударили коленом. Все нормально.