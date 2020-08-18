Дмитрий Кириченко: «Только матч с «Зенитом» покажет, на что способен ЦСКА»

Бывший форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча московских армейцев против «Зенита» в третьем туре Тинькофф чемпионата России.

— «Зенит» в этой паре — однозначный фаворит, как, впрочем, и во всем чемпионате, поскольку команда и по составу, и по игре превосходит остальных участников, — цитируют Кириченко «Известия». — Да, армейцы тоже хорошо начали сезон, выиграли оба матча. Но все-таки у «Зенита» посложнее были игры — обе на выезде, а во втором случае еще и с таким сильным коллективом, как «Ростов». Тогда как ЦСКА играл дома с «Тамбовом» (2:1), а гостевую игру с «Химками» (2:0) за МКАД можно только формально назвать выездом. И в обеих встречах команда должна была выигрывать на классе, что и было сделано. Только матч с «Зенитом» покажет, на что сейчас реально способен ЦСКА.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.