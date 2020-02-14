Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал громкое интервью «СЭ» бывшего президента армейцев Шахруди Дадаханова. Тот, в частности, заявил, что арбитр Николай Левников «убил» его команду в финале Кубка России-2000 против «Локомотива» (2:3).

— Судейство Левникова было странным. Неслучайно потом его работу признали неудовлетворительной. Дыма без огня не бывает. Неспортивный фактор повлиял на исход встречи. Остался неприятный осадок. Арбитр трактовал спорные моменты в пользу «Локомотива».

Когда почувствовал, что Левников подсуживает сопернику? На тот момент мы все были опытными футболистами. Все примерно сразу все поняли... Бокова удалили довольно рано. Фол Максима не тянул на красную карточку. Можно было ограничиться желтой. А в дополнительное время, если я ничего не путаю, судья не поставил пенальти в ворота железнодорожников.

Вся страна смотрела игру по телевидению. А на поле творились такие вещи... В то время на подобное судейство могли закрывать глаза

Почему я не пошел бить пенальти в компенсированное время? Играл с травмой. В принципе я и вышел на матч с поврежденным коленом.

Слова Дададаханова о том, что и ЦСКА, и «Локомотив» дали Левникову перед игрой по 5 тысяч долларов? Не знаю. Я сам не принимал в этом участия. Но раз президент клуба говорит об этом, значит, все не просто так.