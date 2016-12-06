21:04 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Хомуха: "Не думаю, что смена тренера повлияет на ЦСКА так же, как это случилось в "Спартаке"

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал мнение, что приход в армейскую команду Виктора Гончаренко на пост главного тренера не станет большой мотивацией для футболистов. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника клуба Леонида Слуцкого.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

– Пока сложно говорить, как отразится на команде смена тренера, – сказал Хомуха. – ЦСКА – это суперклуб, там совершенно другой уровень работы. Мы все видели эмоции "Спартака", когда в команду пришел Каррера. Говорят, что клуб возглавит Гончаренко, но, думаю, что у армейцев не будет такого же яркого всплеска, так как наставник "Уфы" уже входил в тренерский штаб ЦСКА.

Армейцы всегда боролись и продолжат бороться за первое место. Если зимой пройдет качественное усиление, то все получится. ЦСКА остро нуждается в новых сильных нападающих. (Любовь КОНЯЕВА)

 

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Гинер банкрот, так что ему необходим самый малобюджетный тренер, ещё лучше на общественных началах!

21:42 6 декабря

old grumbler

Когда пришел Спалетти в Зенит тоже все восторгались посмотрим что весной и летом будет

21:14 6 декабря

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