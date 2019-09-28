Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов на прeсс-конференции после матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3) заявил, что его команда не справилась с задачей на игру.

— В чем причина такого поражения?

— Причина в том, что мы пропускаем из тех зон и после тех комбинаций, которые тщательно разбирали при подготовке к матчу. Мы хорошо знали, как играет «Ростов», но не смогли в первом тайме противодействовать этому. Недоработали. Счет по игре.

— Правильно ли засчитан третий гол?

— Чистый гол, на мой взгляд. У меня гораздо больше вопросов к тому, почему Жоаузинью в этом эпизоде остается один с двумя высокорослыми нападающими. А по голу: столкновение, да, но игрок «Ростова» первым был на мяче. (Юрий Плохотниченко)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей