Дмитрий Хохлов: «Счет 0:3 по игре»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, в чем причина поражения его команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:3).

— После третьего гола динамовцы бурно реагировали, высказывали недовольство действиями арбитра.

— Я с футболистами на эту тему еще не разговаривал, — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо». — Не могу вам ответить, апеллировали ли они к судье или ещё к кому-нибудь. На мой взгляд, «Ростов» забил чистый мяч. Лично у меня по нему вопросов не возникло. С моей позиции было отчётливо видно, что гол забит по правилам. Да, там было столкновение, но футболист «Ростова» был первым на мяче, выиграл борьбу.

— Объясните причину сегодняшнего поражения.

— Причина кроется в том, что мы пропускаем из тех зон, над разбором которых тщательно работаем. В первом тайме так и не смогли противодействовать игрокам «Ростова». Хотя прекрасно знали, как соперник забивает, готовились к этому. В каких-то эпизодах явно недоработали. Считаю, что счет по игре.

Ростов — Динамо