Дмитрий Хохлов: "Планируем привлечь к работе психолога"

После матча 1-го тура РПЛ "Арсенал" – "Динамо" (1:1) главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов оценил итог встречи и высказался о новичках.

– Провели два разных тайма, ехали за победой, но нам нужно менять психологию, играть весь матч на одном уровне, а не только один тайм, – сказал Хохлов. – Не нужно прижиматься к воротам – нам забил центральный защитник, это же о чем-то говорит, верно. Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей.

– Как оцените действия новичков – Шейдаева и Шиманьски, и почему даже в заявку не попал Паршивлюк?

– Сергей пока не готов, ему требуется время. А по Шейдаеву с Шиманьски – вроде бы смотрелись неплохо, но предпочел бы для вынесения мнения пересмотреть матч. (Вячеслав Короткин)

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