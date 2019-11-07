Дмитрий Губерниев: «За футболиста Тарасова даже не стыдно»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, сказавшего, что считает допустимым применение физической силы по отношению к женщинам.

— За футболиста Тарасова даже не стыдно... и не неловко... Просто он чудак на очень большую букву «М», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Тарасов ранее заявил, что, существует «красная зона», в которую женщина не должна заходить. В этом случае женщина, если она не беременная, может «получить небольшого леща».

Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за футболистом Тарасовым