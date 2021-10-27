Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие планов в РПЛ переходить на систему «весна-осень».

«Я в свое время был против перехода на систему «осень-весна». Я продолжаю стоять на своем. Россия — зимняя страна, здесь нужно играть в футбол, когда трава вырастет, а она вырастает к июню. Конечно, руководству РФС виднее. Я понимаю, почему Дюков выступил против перехода на систему «весна-осень». В данной ситуации, наверное, он боится больших изменений, я понимаю его. Посмотрим, как они будут действовать дальше с точки зрения реформирования российского футбола. Со всем, что предлагает Дюков, я согласен. Не перешли на «весну-осень», значит, так будет лучше. Может быть, они надеются на глобальное потепление. Кстати, многие иностранцы к нам не едут из-за этого, они хотят играть в тепле. Я считаю, что в России нужно играть в футбол тогда, когда вырастет трава», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 27 октября, президент РФС Александр Дюков заявил, что в РПЛ нет планов по возвращению к системе «весна-осень».

Чемпионат России по футболу перешел на систему «осень-весна» в 2010 году.