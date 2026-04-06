Губерниев раскритиковал Евсеева: «Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением об интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 23-го тура против «Балтики» (2:2).

50-летний специалист 12 раз произнес нецензурные слова за 38 секунд в послематчевом разговоре с журналистом.

«Хотел бы посмотреть, как бы он матерился, если бы я брал у него интервью. С удовольствием поговорил бы с ним. Он был очень талантливым футболистом в свое время, хороший тренер, но мне кажется, что в футболе надо привлекать чем-то другим, а не только большим количеством нецензурной брани за минуту. Это путь в тупик.

Давайте представим список: Якушин, Бесков, Ахалкаци, Лобановский и Евсеев... Кто-то лишний. Понятно, что и Валентин Козьмич Иванов ругался, но это разный калибр, как Александр Анатольевич Ширвиндт и какой-нибудь биндюжник. Две большие разницы. Я с уважением отношусь к Евсееву, но это, опять же, путь в тупик. Как говорил Олег Иванович Ефремов: «С этим пора кончать, Вадим», — сказал Губерниев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.