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Губерниев: «Скоро Дзюбу вообще никто не возьмет, кроме «Металлиста» из Королева»

Губерниев поделился мнением о будущем Дзюбы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

«Может быть, Дзюба неинтересен российским клубам, потому что он просто очень сильно дорогой? Держать, так сказать, дорогой балласт не каждый хочет. Может, ему надо аппетиты умерить? У Дзюбы сейчас такая история, что ему надо играть, а он не играет и с каждым днем будет регрессировать. Поэтому если так пойдет дальше, то его вообще никто не возьмет, кроме «Металлиста» из Королева. Я предлагаю Артему классную схему: он берет эту команду на финансирование из своих денег и делает доброе дело подмосковному футболу. Хорошая команда, третий дивизион — спокойненько финансирует, играет бесплатно. Таким образом, Дзюба будет максимально популярен у всей футбольной общественности страны», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-skoro-dzyubu-voobshhe-nikto-ne-voz-met-krome-metallista-iz-koroleva/
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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