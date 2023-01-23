Губерниев: «Скоро Дзюбу вообще никто не возьмет, кроме «Металлиста» из Королева»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

«Может быть, Дзюба неинтересен российским клубам, потому что он просто очень сильно дорогой? Держать, так сказать, дорогой балласт не каждый хочет. Может, ему надо аппетиты умерить? У Дзюбы сейчас такая история, что ему надо играть, а он не играет и с каждым днем будет регрессировать. Поэтому если так пойдет дальше, то его вообще никто не возьмет, кроме «Металлиста» из Королева. Я предлагаю Артему классную схему: он берет эту команду на финансирование из своих денег и делает доброе дело подмосковному футболу. Хорошая команда, третий дивизион — спокойненько финансирует, играет бесплатно. Таким образом, Дзюба будет максимально популярен у всей футбольной общественности страны», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.