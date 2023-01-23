Первый тренер Баринова: «Срыв перехода в «Бешикташ» — ошибка «Локомотива»

Александр Тихонов, первый тренер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о срыве перехода своего воспитанника в «Бешикташ».

«Переговоры между «Бешикташем» и «Локомотивом» приостановлены? Мне безумно жаль Диму, — цитирует Sport24 Тихонова. — Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался. Срыв перехода Баринова в Турцию — ошибка «Локомотива». Если в будущем будут продавать этого футболиста в другой клуб, то потеряют на его стоимости еще больше.

Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе. Однако у Димы есть шансы заиграть в Европе. Верю, что его агент работает над этим. Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше 4 миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.