Гаврилов считает, что «Спартаку» не нужны легионеры

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что красно-белые не нуждаются в иностранных футболистах, так как команда не играет в еврокубках.

«Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить. Сейчас иностранцы не нужны красно-белым. Что наши футболисты не выступают на международных соревнованиях, что они. Получается, легионеры только во внутреннем российском чемпионате могут играть», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на шесть баллов.