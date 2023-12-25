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Сегодня, 12:05

Губерниев — о видео Дзюбы: «Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»?»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев и Артем Дзюба
Дмитрий Губерниев и Артем Дзюба.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на видео, на котором Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

«Спел и спел. Может быть, ему нравится группа «Ленинград». Не вижу никакого криминала. Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»? Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождения жены. Не думаю, что надо сильно обращать на это внимание. Хочет — поет, хочет — не поет», — сказал Губерниев «СЭ».

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передачи. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе сине-бело-голубых форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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