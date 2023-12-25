Ивич рассказал о первых словах Галицкому на посту главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о деталях диалога с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

«Моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Ранее специалист рассказал, с какого европейского клуба берет пример.

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. Команда под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

До работы в РПЛ 46-летний сербский специалист возглавлял израильский «Маккаби», английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе, и греческий ПАОК.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.