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Сегодня, 12:12

Ивич рассказал о первых словах Галицкому на посту главного тренера «Краснодара»

Руслан Минаев
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о деталях диалога с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

«Моими первыми словами ему были: «Я доступен для вас в любое время». Это часть моей работы. Мы часто говорим отдельно об игроках, о команде, о соперниках. Галицкий приезжает на тренировки. Для игроков важно видеть, что владелец с ними», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Ранее специалист рассказал, с какого европейского клуба берет пример.

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. Команда под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

До работы в РПЛ 46-летний сербский специалист возглавлял израильский «Маккаби», английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе, и греческий ПАОК.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: Чемпионат
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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