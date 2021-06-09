Дмитрий Губерниев: «Главное, чтобы Витория не прилетел тренировать в Нальчик. Там тоже есть «Спартак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о посте нового главного тренера «Спартака» Руя Витории в Instagram.

В ночь на 9 июня Витория опубликовал в соцсетях пост, в котором прикрепил скриншот с товарищеского матча Россия — Болгария (1:0) и подписал фото, что готовится к работе со «Спартаком». Спустя полчаса пост был удален.

«Он просто пока не знает футболистов. Как только придет — все узнает, — сказал Губерниев «СЭ». — Витории главное сейчас приехать в Москву. Вдруг он приедет в Нальчик, там тоже есть «Спартак». Сейчас всем журналистам постепенно надо собираться именно в Нальчике, не равен час Руй туда прилетит. В советские годы и в Тамбове был «Спартак». Представляете, что сейчас португальский тренер приедет в Тамбов и спросит, где тут «Спартак». Там уже и «Тамбова» нет, не то что «Спартака». Не знаю, есть ли у него телефон, чтобы можно было открыть навигатор. Пожелаем ему удачи найти «Спартак» московский!».

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России. Москвичи начнут выступление в Лиге чемпионов-2021/22 с третьего квалификационного раунда.

(Владимир Пушкарев)