Тульский «Арсенал» подписал контракт с Евгением Марковым

Тульский «Арсенал» объявил о заключении контракта с нападающим Евгением Марковым.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на 2 года.

??Евгений Марков — футболист «Арсенала»!



Контракт с 26-летним нападающим подписан на два года.



Приветствуем Евгения и желаем результативной игры в красно-желтой команде! pic.twitter.com/quWYqvGURJ — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 9, 2021

В сезоне-2020/21 Марков выступал за «Краснодар». На его счету 1 результативная передача в 8 матчах за «быков».

31 мая стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с Марковым.