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Тульский «Арсенал» подписал контракт с Евгением Марковым

13:16
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Тульский «Арсенал» объявил о заключении контракта с нападающим Евгением Марковым.

Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на 2 года.

В сезоне-2020/21 Марков выступал за «Краснодар». На его счету 1 результативная передача в 8 матчах за «быков».

31 мая стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с Марковым.

Дополнительная информация:

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/evgeniy-markov-futbolist-arsenala-/

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Иван Торопцев все материалы автора
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