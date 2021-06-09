Тульский «Арсенал» подписал контракт с Евгением Марковым
13:16
Тульский «Арсенал» объявил о заключении контракта с нападающим Евгением Марковым.
Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на 2 года.
??Евгений Марков — футболист «Арсенала»!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 9, 2021
Контракт с 26-летним нападающим подписан на два года.
Приветствуем Евгения и желаем результативной игры в красно-желтой команде! pic.twitter.com/quWYqvGURJ
В сезоне-2020/21 Марков выступал за «Краснодар». На его счету 1 результативная передача в 8 матчах за «быков».
31 мая стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с Марковым.
Дополнительная информация:
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/evgeniy-markov-futbolist-arsenala-/
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