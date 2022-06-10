Ярцев назвал прошедший сезон провальным для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» оценил прошедший сезона команды.

«Я считаю, что сезон провальный по всем показателям. Это не то место, которое должен занимать «Спартак». Радует, что завоевали Кубок России. Игра команды в РПЛ оставляла рваные чувства рваной игры — бывали хорошие моменты, а бывали провальные. Что и привело к результатам в таблице. Но я когда не буду критиковать Федуна. Он сделала для нас великое дело— построил стадион «Спартака». Если говорить про кадровые изменения, то это дело руководства. Такая смена тренеров не идёт ни одной команде на пользу. Это ошибочное мнение, что приходит тренер и поднимает команду. Да, такое бывает. У Витории был своя методика, у Ваноли тоже своя.

Меня всегда удивляло, когда стоят русские вратари, а тренер при этом не русский. Когда я вижу ошибки, возникает мысль — а работает ли он с вратарями. Очевидно, что они на теории разбирают все, соперника. Но не зная кухни, трудно судить», — сказал Ярцев.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.