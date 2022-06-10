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Сегодня, 12:05

Ярцев назвал прошедший сезон провальным для «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев на мероприятии в честь 100-летия «Спартака» оценил прошедший сезона команды.

«Я считаю, что сезон провальный по всем показателям. Это не то место, которое должен занимать «Спартак». Радует, что завоевали Кубок России. Игра команды в РПЛ оставляла рваные чувства рваной игры — бывали хорошие моменты, а бывали провальные. Что и привело к результатам в таблице. Но я когда не буду критиковать Федуна. Он сделала для нас великое дело— построил стадион «Спартака». Если говорить про кадровые изменения, то это дело руководства. Такая смена тренеров не идёт ни одной команде на пользу. Это ошибочное мнение, что приходит тренер и поднимает команду. Да, такое бывает. У Витории был своя методика, у Ваноли тоже своя.

Меня всегда удивляло, когда стоят русские вратари, а тренер при этом не русский. Когда я вижу ошибки, возникает мысль — а работает ли он с вратарями. Очевидно, что они на теории разбирают все, соперника. Но не зная кухни, трудно судить», — сказал Ярцев.

«Спартак» по итогам сезона-2021/22 занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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