Черышев: «В новом сезоне будет команда-сюрприз, но чемпионом она не станет»
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто из команд РПЛ может удивить в сезоне-2024/25.
«Сюрпризы были, есть и будут всегда. Посмотрите, как хорошо поработал «Акрон». Интересно, как «Динамо» Махачкала покажет себя — они с таким рвением вышли в РПЛ, но есть сомнения по поводу их игры. Поэтому сюрприз будет однозначно, но он не будет таким, что команда станет чемпионом. Просто в первом круге мы увидим команду, которая вроде середнячок, но будет находиться в верху турнирной таблицы, а потом встанет на свое место. Как «Крылья Советов» в прошлом сезоне», — сказал Черышев «СЭ».
Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля матчем «Локомотив» — «Акрон».
(Александр Абустин)
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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