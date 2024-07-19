Непомнящий: «Зенит» усилился россиянами, потому что бразильцы в любой момент могут уехать»
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о составе «Зенита». Специалист считает, что сине-бело-голубые хотят уменьшить зависимость от бразильцев.
«Думаю, Зенит» усилился россиянами, потому что бразильцы в любой момент могут уехать. Поэтому в клубе решили постепенно снизить зависимость от игроков из Бразилии. Кто будет лидером команды в случае ухода Вендела и Клаудиньо? Глушенков способен стать лидером сине-бело-голубых на долгие годы. В матче за Суперкубок он смотрелся весьма неплохо», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл FONBET Кубок России и занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. В матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел 13 июля, сине-бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (4:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -