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Дьяков: «Расширение до 18 команд? Неправильно, если никто не вылетит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что из-за расширения до 18 команд РПЛ может потерять спортивный смысл.

«На самом деле частенько у нас вскакивает эта тема. Думаю, каждые два-три года. Постоянно кто-то хочет расширить наш чемпионат до 18 команд. Было время, когда у нас и 16 команд не особо финансы могли найти. Да, сейчас с этим, возможно, дела получше. Не знаю, насколько это серьезно. Понятно, что сейчас никто не хочет вылететь из РПЛ. В принципе все команды лиги имеют хорошее финансирование. Но какой будет спортивный принцип, непонятно. Останутся ли 16 команд и сколько зайдет новых? Если никто не вылетит, это тоже будет не совсем правильно», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. Две из них вылетают в первую лигу напрямую, еще две — принимают участие в стыковых матчах.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Локомотив
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Спартак
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