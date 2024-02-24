Дмитрий Булыкин: «Клубы РПЛ бездумно тратят деньги, потому что понимают, что это деньги госкорпораций»

Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин порассуждал о бюджетах российских клубов.

«Сейчас мы можем наблюдать, что клубы порой бездумно тратят деньги, потому что понимают, что это деньги госкорпораций. Если трансферы будут неудачными, то у клуба все равно появится шанс купить еще кого-то за большие деньги. А вот если бы денег от госкорпораций было меньше, то к покупкам относились бы более взвешенно. Сейчас довольно часто к нам приезжают за большие деньги легионеры сомнительного качества, это очень плохо», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Зимнее трансферное окно в РПЛ закрылось 23 февраля. Самые большие траты у «Зенита» — 29,85 миллиона евро. Все остальные клубы РПЛ в сумме потратили чуть более 39 миллионов евро.