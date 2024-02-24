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24 февраля, 21:37

Агент новичка «Оренбурга» Горбани рассказал, что футболист хотел уехать из Ирана

Алина Савинова
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Футбольный агент Эмануэль Курто прокомментировал трансфер иранского полузащитника Мохаммада Горбани в «Оренбург».

«Переговоры между клубами были прямыми и четкими. Мохаммад хотел уехать из Ирана», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он уверен, что полузащитник быстро освоится в РПЛ.

«Да, я в это верю. Понятно, что он оказывается в новой обстановке, в новой стране, в новой лиге и какое-то время ему точно потребуется, чтобы освоиться. Через пару месяцев станет понятно, что Мохаммад — хорошее усиления для клуба и для лиги», — добавил Курто.

22-летний Горбани перешел в российскую команду из «Сепахана», за который выступал с лета 2022 года. Он провел за иранскую команду 42 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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