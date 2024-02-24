Агент новичка «Оренбурга» Горбани рассказал, что футболист хотел уехать из Ирана

Футбольный агент Эмануэль Курто прокомментировал трансфер иранского полузащитника Мохаммада Горбани в «Оренбург».

«Переговоры между клубами были прямыми и четкими. Мохаммад хотел уехать из Ирана», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он уверен, что полузащитник быстро освоится в РПЛ.

«Да, я в это верю. Понятно, что он оказывается в новой обстановке, в новой стране, в новой лиге и какое-то время ему точно потребуется, чтобы освоиться. Через пару месяцев станет понятно, что Мохаммад — хорошее усиления для клуба и для лиги», — добавил Курто.

22-летний Горбани перешел в российскую команду из «Сепахана», за который выступал с лета 2022 года. Он провел за иранскую команду 42 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.