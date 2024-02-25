Петкович — о бронзовом сезоне-2017/18: «Так тупо проиграли чемпионат»

Бывший защитник «Спартака» Марко Петкович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущей карьере.

— Чем вы сейчас здесь занимаетесь?

— Играем в футбол в «Радничках» из Ниша. Это все (смеется). Что еще могу сказать? Смотрю «Спартак».

— Какие у вас остались воспоминания от чемпионского «Спартака»?

— Очень хорошие.

— Медаль до сих пор храните?

— Конечно! Знаю, что сейчас началось тяжелое время. На футболе это тоже отразилось. Понятно, что сейчас не такое время, как раньше. В те годы в «Спартаке» была очень хорошая команда. Играли в Лиге чемпионов и проиграли просто так тупо чемпионат России («Спартак» занял третье место в сезоне-2017/18, отстав от чемпиона «Локомотива» на четыре очка. — Прим «СЭ»). Тогда была очень хорошая команда: Промес, Адриано, Джик (Георгий Джикия), Самед (Александр Самедов), Ещ (Андрей Ещенко), Глушак (Денис Глушаков), Поп (Ивелин Попов), Ребров. Очень хорошо!

Петкович выступал за «Спартак» с лета 2017 по январь 2019 года. В составе красно-белых он провел 16 матчей и выиграл Суперкубок России.