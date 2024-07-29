Булыкин — о «Спартаке» Станковича: «Должны бороться за тройку»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Спартака» при новом тренере Деяне Станковиче.

— Какие эмоции вызывает «Спартак» Станковича?

— Первую игру провалил. Вторая более-менее сгладила негатив. Дальше все будет зависеть от них. Я считаю, что «Спартак» по мастерству футболистов должен бороться за тройку.