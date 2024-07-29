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Сегодня, 18:10

Булыкин — о «Спартаке» Станковича: «Должны бороться за тройку»

Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Спартака» при новом тренере Деяне Станковиче.

— Какие эмоции вызывает «Спартак» Станковича?

— Первую игру провалил. Вторая более-менее сгладила негатив. Дальше все будет зависеть от них. Я считаю, что «Спартак» по мастерству футболистов должен бороться за тройку.

Эсекиэль Барко. «Если Барко будет так забивать в каждом туре, то это супертрансфер». Булыкин — о Чалове, Глушенкове и интриге в РПЛ

В третьем туре РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов». Матч состоится 5 августа, начало — в 20.00 мск.

Деян Станкович
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
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Максим Глушенков

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Солтмурад Бакаев

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Дмитрий Воробьев

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Локомотив

 2
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Бителло

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 4
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Маркус Вендел

Зенит

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Зенит

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И К Ж
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 1 1 0
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Факел

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