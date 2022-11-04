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Булыкин: «Все считают «Урал» фаворитом в игре с «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал прогноз на предстоящий матч московской команды в рамках 16-го тура РПЛ против «Урала».

«Думаю, что все считают «Урал» фаворитом. Они играют дома, у них хорошая серия, а у «Локомотива» — наоборот. Игра в два часа дня по московскому времени тоже накладывает свой отпечаток.

Считаю, что «Локомотив» поборется, у них есть шансы. Думаю, что шансы 50 на 50. Все будет зависеть от игроков «Локомотива», как они настроятся на эту игру и будут ли они допускать ошибки. Конечно, фаворит на бумаге — «Урал», у них есть хорошие шансы на успех, «Локомотиву» нужны очки, они приложат все усилия для победы, это будет их мотивировать.

Не исключу, что «Локомотив» сможет победить, должно же это когда-то произойти, иначе он может скатиться на самое дно турнирной таблицы», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало игры — в 14:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-vse-schitayut-ural-favoritom-v-igre-s-lokomotivom/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
0
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Оренбург

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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 5
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