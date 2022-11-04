Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

Радченко: «Зенит» всегда играет с «Ахматом» сложно»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом».

— «Зенит» всегда играет с «Ахматом» сложно. Понятно, что в предстоящем матче петербуржцы — фавориты, и, скорее всего, выиграют, но гости точно дадут бой. Тренерский штаб «Зенита» наверняка сделал выводы из матча первого круга, где сине-бело-голубые потеряли очки. Кроме того, у грозненцев много перемен, новый тренер, даже можно сказать — новая игра. Хотя «Ахмату», конечно, в любом случае будет сложно на «Газпром Арене».

— Грозненцы учтут ошибки «Сочи» и «Оренбурга», сыгравших в Петербурге и получивших, соответственно, семь и восемь голов? То есть, будет ли пресловутый «автобус»?

— Да, конечно, я думаю, что «Ахмат» закроется, будет действовать на контратаках, искать свои какие-то стандартные положения. Тренер у них опытный, он прекрасно понимает, что в открытый футбол играть с «Зенитом» нельзя, — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Время начало игры — в 16.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-zenit-vsegda-igraet-s-ahmatom-slozhno-no-peterburzhtsy-skoree-vsego-oderzhat-pobedu/
Дмитрий Радченко
ФК Ахмат
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ
В США предупредили Киев о провале в случае атаки на Крым
Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Все считают «Урал» фаворитом в игре с «Локомотивом»

РПЛ: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи 16-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости