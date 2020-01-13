Дмитрий Баринов: «У меня был маленький отпуск, а вон те кайфарики до 12-го отдыхали»
16:14
Хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам о задаче от Юрия Семина и своем новогоднем отпуске.
— С Юрием Семиным общались уже?
— Нет, но когда уходил в отпуск, он мне сказал: «Залечи ногу! Чтобы к сборам подошел в полной боевой готовности». Я качал ногу и выполнил даже большее, поэтому получился маленький отпуск. А вон те кайфарки (показывает на несколько партнеров по команде на выходе) до 12-го отдыхали — Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук.
— Рифата вы в сторис назвали толстым?
— (Смеется). Ну да, было такое. Ну сейчас нормально, он — в хорошей форме. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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