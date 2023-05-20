Баринов — Калинину: «Не симулируй больше, пожалуйста»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к защитнику «Факела» (1:0) Игорю Калинину после матча.

«Не симулируй больше, пожалуйста. Там ничего не было, тебе Раков в борьбе наступил», — сказал Баринов.

«Локомотив» поднялся на 8-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.