Баринов — Калинину: «Не симулируй больше, пожалуйста»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к защитнику «Факела» (1:0) Игорю Калинину после матча.
«Не симулируй больше, пожалуйста. Там ничего не было, тебе Раков в борьбе наступил», — сказал Баринов.
«Локомотив» поднялся на 8-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.
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|51-24
|54
|
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|27
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|5
|44-35
|50
|
4
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|27
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|8
|5
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|
5
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|4
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|46
|
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|43
|
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|
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|11
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|
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|
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|
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|5
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|27
|
13
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|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
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|27
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|4
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|20-52
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|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
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|
Пари НН – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
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|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Александр Соболев
Спартак
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|1
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Локомотив
|18
|1
|3
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