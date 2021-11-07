Дмитрий Баринов об игре в центре защиты: «Найдите другого, кто будет играть»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1) рассказал, как он реагирует на необходимость играть в центре защиты.

— В начале сезона ты говорил, что не хочешь играть в центре защиты. Как ты относишься к тому, что тебе приходится это делать?

— Понимаешь, ситуация. Что тут сделаешь? Найдите другого, кто будет играть. Мурило сколько не играл? Человек пропустил 2,5 месяц. Последний его матч был против «Марселя», когда у него случился рецидив. Если бы вы были главным тренером, поставили бы его с первых минут в состав?

— Насколько физически тяжело в изменившемся «Локомотиве»?

— Мне нравится. Главное, чтобы вам нравилось. Физическое состояние? Так «Спартак» тоже три дня назад играл.

— Ты стал получать меньше желтых карточек. Понимаешь, почему так?

— Не знаю. Я же говорил, что буду работать над этим. Результат виден? Работаем, становимся сильнее и быстрее. Кто-то говорил, что я медленный и не успеваю, — сказал Баринов в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.

В составе «Спартака» отличился Наиль Умяров. У гостей забил Джирано Керк.