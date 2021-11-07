Баринов: «Сам не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов постарался объяснить, почему команда упустила преимущество в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака», хотя играла большую часть встречи в большинстве.

— Как прокомментируешь эпизод с показанной тебе желтой карточкой?

— Мою карточку? У судьи спросите. У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Так и было, фолили на мне. Решение судья не объяснил. Он мне в колено ударил, без последствий. Чуть-чуть раскровило, а так все нормально. Не мое дело комментировать судейство.

— Что случилось с «Локомотивом» во втором тайме?

— Сам не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме. Все расстроены, такую игру мы должны были выигрывать.

— Может, расслабились после удаления футболиста «Спартака»?

— Нет, не расслабились. Может, перестали бояться ошибиться, не знаю.

— Может, сказалась усталость после Турции?

— Нет, во втором тайме только разбегался. Минуте к 60-й, когда перешел в центр, только разбегался.

— Как тебе новый «Локомотив»?

— Главное, чтобы вам нравился.

— Что думают в команде о протесте «Галатасарая»?

— Игра с «Галатасараем» была четверг, а сегодня воскресенье. Почему мы должны думать об этом, а не о матче со «Спартаком»? — сказал Баринов в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.