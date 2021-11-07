Баринов: «Сам не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов постарался объяснить, почему команда упустила преимущество в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака», хотя играла большую часть встречи в большинстве.
— Как прокомментируешь эпизод с показанной тебе желтой карточкой?
— Мою карточку? У судьи спросите. У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Так и было, фолили на мне. Решение судья не объяснил. Он мне в колено ударил, без последствий. Чуть-чуть раскровило, а так все нормально. Не мое дело комментировать судейство.
— Что случилось с «Локомотивом» во втором тайме?
— Сам не понимаю, что случилось с «Локомотивом» во втором тайме. Все расстроены, такую игру мы должны были выигрывать.
— Может, расслабились после удаления футболиста «Спартака»?
— Нет, не расслабились. Может, перестали бояться ошибиться, не знаю.
— Может, сказалась усталость после Турции?
— Нет, во втором тайме только разбегался. Минуте к 60-й, когда перешел в центр, только разбегался.
— Как тебе новый «Локомотив»?
— Главное, чтобы вам нравился.
— Что думают в команде о протесте «Галатасарая»?
— Игра с «Галатасараем» была четверг, а сегодня воскресенье. Почему мы должны думать об этом, а не о матче со «Спартаком»? — сказал Баринов в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.
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