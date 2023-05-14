Колыванов: «Выше головы ни «Динамо», ни «Ахмат» уже не прыгнут»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Терять нечего ни одной, ни другой команде, выше головы уже никто не прыгнет, — начал Колыванов. — Поэтому раскрепостятся, будут просто играть в футбол. Уже ничего ведь не давит. Пусть побольше голов красивых позабивают, покажут что-то яркое», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» и «Ахмата» состоится сегодня, 14 мая, начало — 16.30 мск.