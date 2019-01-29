"Для тренерского штаба сборы — это тоже экстрим". Семак - о сборах "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о тренировочных сборах команды.

- Сборы… Не ошибусь, если скажу, что это самое сложное время для любого футболиста. Втягиваться в тренировочный процесс после отпуска всегда сложно, тем более, когда ещё свежи воспоминания о прекрасно проведённом времени с семьей, детьми и друзьями.

А здесь работа, тяжелая ежедневная работа. У ребят болит все... Радует, что боль проходит в течение недели, но не у всех.

Для тренерского штаба сборы – это тоже экстрим. Подготовка к тренировкам, их анализ, мониторинг нагрузок с учётом рекомендаций медицинского персонала. Бесконечные просмотры потенциальных новичков и редкие минуты отдыха. В мой первый предсезонный сбор мы выбрались на прогулку к морю день на десятый, хотя оно было в ста метрах от отеля.

Затрону тему прошедших сборов в Катаре и результатов матчей. Все ребята молодцы, работали так, как нужно. Да, проигрывать всегда обидно, но нужно уметь делать правильные выводы исходя из приоритетов в подготовке и не сворачивать с намеченного пути. Спасибо всем за поддержку и с окончанием первого этапа!

Все о турнире российской премьер-лиги -здесь

Успеть за две недели. Что надо сделать Семаку?

Трансфер Ракицкого в "Зенит". Главное