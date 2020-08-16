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Для рекорда России «Зениту» нельзя проигрывать семь туров

00:14
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«Зенит» в матче второго тура чемпионата России победил на выезде «Ростов» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в премьер-лиге до 21 игры. Команда Сергея Семака повторила лучший результат в российской истории ЦСКА, который так долго не знал неудач в 2015 году.

Более продолжительные серии были у «Спартака» (трижды), «Зенита на стыке сезонов-2009 и -2010 и «Локомотива», который в 2004-2005 годах никому не уступал в 27 турах подряд. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России

Клуб

Годы

Тренеры

И

В

Н

М

Локомотив

2004-2005

Юрий Семин, Владимир Эштреков

27

18

9

41-8

Зенит

2009-2010

Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти

26

19

7

49-14

Спартак

1993

Олег Романцев

26

17

9

67-13

Спартак

1999-2000

Олег Романцев

22

19

3

63-18

Спартак

2006-2007

Владимир Федотов

22

12

10

34-19

Зенит

2019-2020

Сергей Семак

21

17

4

51-13

ЦСКА

2015

Леонид Слуцкий

21

16

5

44-15

Спартак

1994-1995

Олег Романцев

20

13

7

48-17

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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