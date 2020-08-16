Для рекорда России «Зениту» нельзя проигрывать семь туров
«Зенит» в матче второго тура чемпионата России победил на выезде «Ростов» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в премьер-лиге до 21 игры. Команда Сергея Семака повторила лучший результат в российской истории ЦСКА, который так долго не знал неудач в 2015 году.
Более продолжительные серии были у «Спартака» (трижды), «Зенита на стыке сезонов-2009 и -2010 и «Локомотива», который в 2004-2005 годах никому не уступал в 27 турах подряд. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России
|
Клуб
|
Годы
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
Локомотив
|
2004-2005
|
Юрий Семин, Владимир Эштреков
|
27
|
18
|
9
|
41-8
|
Зенит
|
2009-2010
|
Анатолий Давыдов, Лучано Спаллетти
|
26
|
19
|
7
|
49-14
|
Спартак
|
1993
|
Олег Романцев
|
26
|
17
|
9
|
67-13
|
Спартак
|
1999-2000
|
Олег Романцев
|
22
|
19
|
3
|
63-18
|
Спартак
|
2006-2007
|
Владимир Федотов
|
22
|
12
|
10
|
34-19
|
Зенит
|
2019-2020
|
Сергей Семак
|
21
|
17
|
4
|
51-13
|
ЦСКА
|
2015
|
Леонид Слуцкий
|
21
|
16
|
5
|
44-15
|
Спартак
|
1994-1995
|
Олег Романцев
|
20
|
13
|
7
|
48-17