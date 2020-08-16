Для рекорда России «Зениту» нельзя проигрывать семь туров

«Зенит» в матче второго тура чемпионата России победил на выезде «Ростов» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в премьер-лиге до 21 игры. Команда Сергея Семака повторила лучший результат в российской истории ЦСКА, который так долго не знал неудач в 2015 году.

Более продолжительные серии были у «Спартака» (трижды), «Зенита на стыке сезонов-2009 и -2010 и «Локомотива», который в 2004-2005 годах никому не уступал в 27 турах подряд. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах России