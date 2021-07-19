Алексей Березуцкий: «Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Неплохой вариант»
20:42
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил возможности, что в его тренерский штаб может войти экс-нападающий московского клуба Вагнер Лав.
«Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант. Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство», — отметил Березуцкий.
Сейчас Вагнер Лав выступает в Казахстане за местный «Кайрат».
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).
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