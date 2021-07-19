Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алексей Березуцкий: «Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Неплохой вариант»

20:42
Теги:

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не исключил возможности, что в его тренерский штаб может войти экс-нападающий московского клуба Вагнер Лав.

«Взять Вагнера Лава в тренерский штаб? Кстати, неплохой вариант. Для начала он должен завершить футбольную карьеру, а затем уже говорить про тренерство», — отметил Березуцкий.

Сейчас Вагнер Лав выступает в Казахстане за местный «Кайрат».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП
«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Разрыв контракта со СКА, драка с партнером, переход в «Лос-Анджелес». Интервью с Владимиром Ткачевым
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы