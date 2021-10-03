Представитель полка Кадырова объяснил причины потасовки с болельщиками «Спартака»

Представитель полка А.А. Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака» в перерыве матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет», — сказал представитель полка А.А. Кадырова «СЭ».

Ранее фанаты «Спартака» заявили об избиении двух человек на стадионе в Грозном во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».