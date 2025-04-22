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Сегодня, 17:15

Директор академии «Динамо»: «Нас пригласили на турнир в Турцию как гранда, наравне с другими топ-клубами»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал «СЭ», как клуб получил приглашение на турнир Junior World Cup, который пройдет в Анталье (Турция).

— Как вы получили приглашение на этот турнир, ведь в Европе даже к детским российским командам есть предубеждение?

— Этот турнир проводится в Анталье второй раз. В прошлом году уже были попытки пригласить российские команды. Сейчас организаторы вышли на нас достаточно рано, прислали список ожидаемых команд. С учетом того что мы давно не выезжали на турниры в связи с разными обстоятельствами, руководство футбольного клуба «Динамо» приняло решение отправить нас на турнир: других посмотреть и себя показать. Все удачно сложилось, и мы поехали.

Стоит отметить: нас приглашают не просто как некую российскую команду, а именно как «Динамо», как одного из грандов наравне с другими топ-клубами.

— Как вам уровень соперников на этом турнире?

— Турнир был построен таким образом, чтобы сильные команды, которые представляют интерес для зрителей, были равномерно распределены по группам вместе с турецкими, объективно более слабыми и менее именитыми коллективами, которые участвовали в турнире за взнос. Это позволило организаторам и спонсорам частично компенсировать затраты на топов: «Манчестер Сити», «Кельн», «Эвертон», «Баварию» и других.

Динамовская академия тремя командами (2011, 2012 и 2013 годов рождения) приняла участие в Junior World Cup в турецкой Анталье, при этом коллективы двух старших возрастов вышли победителями турнира. Подопечные Алексея Дубинина (2011 года рождения) в полуфинале одолели «Баварию» Франка Рибери, а Амира Гасанова (2012 года рождения) — в финале разгромили чемпиона Германии «Кельн» — 5:0.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;полуфинале Junior World Cup обыграло &laquo;Баварию&raquo;.«Для «Динамо» обыграть «Баварию» в Европе — не только футбольная, но и имиджевая история»

ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
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 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
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 - : -
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